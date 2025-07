Pesquisadores de Havard e UFMG desenvolvem teste para diagnóstico precoce para febre reumática aguda

Mais de mil internações por doenças reumáticas do coração foram registradas em Minas em um ano, segundo o SUS. A principal causa é a febre reumática, inflamação que surge após infecção de garganta mal tratada. Para combater as sequelas graves da doença, como AVC e cardiopatia, pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e de Harvard trabalham no desenvolvimento de um teste rápido que ajude no diagnóstico precoce em crianças e adolescentes. Os primeiros resultados em humanos devem sair em 2026.



