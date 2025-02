Placas de proteção de córrego se soltam e ameaçam segurança de pedestres em BH

Placas de proteção do córrego que passa pela avenida Tancredo Neves, no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, se soltaram. Pedestres que precisam passar pelo local estão proibidos de atravessar a ponte, o que aumenta ainda mais os transtornos para os moradores e traz riscos à população. Segundo eles, o problema começou no ano passado e, agora, piorou com a chuva.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que monitora a situação, mas que a obra de correção só deve acontecer durante o período de seca. Tradicionalmente, a temporada de chuva vai até março.