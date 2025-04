Polícia aguarda novos exames para determinar causa de intoxicação de clientes de padaria em BH

A polícia segue investigando o caso de intoxicação de três pessoas que comeram salgados em uma padaria do bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O resultado dos exames foi negativo para presença de “chumbinho”, mas as vítimas seguem internadas em estado grave e a suspeita de intoxicação ainda é investigada pela polícia. Outros exames ainda podem identificar a toxina causadora do botulismo, que é um doença causada por toxinas produzidas por uma bactéria.



