Polícia Civil conclui laudos toxicológicos em caso de intoxicação em padaria de BH

A Polícia Civil concluiu os laudos toxicológicos das três pessoas que passaram mal após consumir torta de frango em uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte. Cleusa Maria de Jesus, de 78 anos, morreu após 35 dias internada. Os exames descartaram a presença de veneno ou substâncias tóxicas. No entanto, nos exames da idosa, foi encontrada uma pequena quantidade de arsênio, abaixo do limite de detecção, e ansiolíticos foram detectados nas outras duas vítimas. A padaria foi interditada por falta de alvará sanitário e amostras foram coletadas para análise. As investigações continuam em segredo de justiça, enquanto novos exames buscam determinar a causa das intoxicações.



