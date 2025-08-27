Polícia conclui inquérito sobre intoxicação em padaria que matou idosa em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou a investigação sobre o caso de intoxicação alimentar em uma padaria no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O proprietário e o padeiro foram indiciados por lesão corporal culposa e homicídio culposo. Três pessoas foram internadas após ingerirem uma torta de frango contaminada com toxina botulínica; uma idosa de 75 anos morreu após mais de um mês internada. A análise revelou condições inadequadas na manipulação dos alimentos no estabelecimento. A vigilância sanitária interditou a padaria.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!