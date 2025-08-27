Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia conclui inquérito sobre intoxicação em padaria que matou idosa em BH

Proprietário e padeiro do estabelecimento foram indiciados por lesão corporal culposa e homicídio culposo

MG Record|Do R7

A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou a investigação sobre o caso de intoxicação alimentar em uma padaria no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O proprietário e o padeiro foram indiciados por lesão corporal culposa e homicídio culposo. Três pessoas foram internadas após ingerirem uma torta de frango contaminada com toxina botulínica; uma idosa de 75 anos morreu após mais de um mês internada. A análise revelou condições inadequadas na manipulação dos alimentos no estabelecimento. A vigilância sanitária interditou a padaria.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Frango
  • Homicídio
  • Morte
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.