A Polícia Civil está mapeando todos os passos do incendiário que tem ameaçado no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Depois que a imagem dele foi divulgada, vários flagrantes de furto foram aparecendo. Novas imagens registram flagrantes da ação do suspeito na região da Pampulha, na capital mineira.