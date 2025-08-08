Logo R7.com
Polícia investiga influenciadores suspeitos de esquemas ilegais de jogos de azar em MG, SP e RJ

Em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (07) foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão

MG Record|Do R7

A polícia investiga 15 influenciadores digitais suspeitos de participarem de esquemas ilegais de jogos de azar. Em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (07) foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A investigação, que durou um ano, identificou indícios de lavagem de dinheiro e publicidade enganosa. O grupo soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, usados para promover apostas fraudulentas.

