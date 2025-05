Polícia investiga professora suspeita de agredir aluno autista em Nova Lima (MG)

A Polícia Civil de Nova Lima investiga uma denúncia de maus tratos a um menino autista de sete anos em uma escola municipal. O incidente, ocorrido no fim do mês passado, envolveu agressões por parte de uma professora de apoio, registradas pelas câmeras da escola. A mãe do menino declarou que a criança enfrenta dificuldades na comunicação, e essa não é a primeira vez que problemas deste tipo ocorrem. Uma vizinha, que testemunhou o ocorrido, chamou a polícia. A professora, agora afastada, alegou também ter sido agredida pelo aluno. A prefeitura de Nova Lima informou que acionou a Secretaria de Educação e seguiu os protocolos adequados. O inquérito está a cargo da delegacia de Nova Lima, e a professora pode responder por maus tratos.



