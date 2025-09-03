Logo R7.com
Polícia lança operação especial para conter crescimento de furtos na região Centro-sul de BH

Crimes subiram de 553 para 591 em comparação ao mesmo período do ano passado

MG Record|Do R7

Para tentar conter crimes e aumentar a sensação de segurança no bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, a Polícia Militar lançou a operação "Cavaleiros de Aço”. A operação conta com patrulhamento ostensivo, incluindo viaturas, motocicletas, cavalaria e policiamento a pé. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano houve queda nos roubos em comparação ao mesmo período do ano passado, mas os furtos aumentaram de 553 para 591.

