Polícia Rodoviária Federal realiza resgate aéreo de recém-nascido em estado grave em MG

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação fora do comum ao transportar um bebê de apenas 26 dias em estado grave de desidratação. A criança, com apenas 2 quilos, apresentava afundamento no crânio pela falta de líquidos no corpo e precisou ser levada com urgência de Itabirito, a cerca de 60 km de Belo Horizonte, para o Hospital João 23, na região central da capital mineira.



