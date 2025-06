Prefeito de BH deve pousar no Brasil ainda nesta quarta-feira (18) após resgate em Israel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), deve chegar a cidade após deixar Israel por causa de conflito armado e bombardeios na região. Damião e a comitiva de políticos brasileiros que estavam na região fugiram por terra até Jordânia e de lá seguiram para Arábia Saudita, onde embarcaram de volta ao Brasil. A previsão é de que o prefeito chegue em solo brasileiro pela cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e depois siga viagem até BH.



