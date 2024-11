Prefeito reeleito de BH fala de relação com governador e Câmara Municipal no próximo mandato

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), elegeu o Anel Rodoviário como prioridade absoluta no segundo mandato. Em conversa com o repórter Luiz Casoni, Noman falou sobre a relação com a Câmara Municipal e também com o governador Romeu Zema (Novo). Elogiou a esposa, Mônica e, bem humorado, comentou sobre a marca registrada dele: o suspensório. Veja a reportagem completa no vídeo acima.