Prefeitura de Belo Horizonte amplia vacinação contra a dengue

A Prefeitura de Belo Horizonte triplicou os pontos de vacinação contra a dengue, passando de 2 para 6 em cada regional. A cobertura vacinal segue muito abaixo da meta: apenas 48% das crianças e adolescentes tomaram a primeira dose, e só 20% completaram o esquema. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de três meses, e é voltada para o público de 6 a 14 anos. Especialistas alertam que este é o melhor momento para se vacinar, antes do período de maior transmissão da doença.



