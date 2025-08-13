Prefeitura de Belo Horizonte realiza testes e estuda liberação de patinetes elétricos na cidade

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte realizou testes com patinetes elétricos na região central da capital mineira. A ação faz parte do chamamento público que credenciará empresas para oferecer o serviço. A estimativa é que, a partir de outubro, pelo menos 600 patinetes estejam em circulação. A prefeitura informou que os modelos são modernos e algumas regras serão adotadas para garantir segurança: apenas maiores de 18 anos poderão utilizar os veículos e não será permitido dar carona. A circulação será permitida em ciclovias e calçadas, com velocidade reduzida nos parques e nas vias de até 40 km/h, buscando reduzir acidentes.



