Prefeitura de BH define calendário de reposição das aulas após greve de professores

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou a portaria que determina como será feita a reposição das aulas na rede municipal. Os alunos da educação infantil terão 25 dias letivos a mais, enquanto os do ensino fundamental deverão repor 24 dias. Feriados como 15 de agosto e 8 de dezembro agora terão aula, assim como o período de 22 a 31 de dezembro, com exceção dos dias 24, 25 e 31. Parte do recesso de julho também será utilizada. As escolas devem montar seus calendários e submetê-los à Secretaria Municipal de Educação para aprovação e divulgação à comunidade escolar.



