Prefeitura de Santa Luzia (MG) monta posto de vacinação para atingidos pela enchente

Moradores do bairro Palmital, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, um dos mais atingidos pela chuva, estão sendo vacinados. A prefeitura da cidade montou um posto de vacinação em uma ação para proteger os moradores que tiveram contato com água da enchente de doenças. A previsão indica que até segunda-feira (3) 130 mm de chuva, três vezes mais do que caiu durante o temporal.