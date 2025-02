Prefeitura intensifica ações para reparar danos causados pela chuva em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando uma força-tarefa para recuperar os estragos causados pelo temporal desta quinta-feira(16). A avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, também foi danificada pela forte enxurrada. As principais avenidas da cidade sofreram com as chuvas intensas, o que levou a prefeitura a intensificar os serviços de limpeza e reparos. Operários retiraram o asfalto arrancado pela água, e funcionários da prefeitura estiveram no local para tapar os buracos.