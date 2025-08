PRF resgata 1.400 pássaros silvestres trancados em carroceria de caminhão em Minas

A Polícia Rodoviária Federal resgatou cerca de 1.400 aves silvestres na BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas, durante uma abordagem de rotina. Os animais estavam presos em pequenas gaiolas, amontoados e sem água ou comida, no fundo da carroceria de um veículo de carga. Para tentar disfarçar o crime, os suspeitos usaram caixas de som potentes ligadas no fundo do carro, para abafar o canto dos animais.



Segundo a PRF, 30 pássaros já estavam mortos quando os agentes abriram a carroceria. Os suspeitos confessaram que as aves seriam negociadas em uma feira na cidade de Iguaraci, no interior paulista. Nenhum dos dois tinha passagens anteriores pela polícia.



Os animais foram levados por equipes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) a um centro de triagem de fauna em Belo Horizonte, onde passarão por avaliação antes de, se possível, serem devolvidos à natureza. De acordo com a PRF, esse tipo de crime costuma aumentar no segundo semestre, período de reprodução de várias espécies silvestres, o que incentiva a captura e o tráfico de filhotes ainda indefesos.



