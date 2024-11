Produtos veganos e vegetarianos impulsionam empreendedores em MG

A busca por produtos veganos e vegetarianos tem gerado oportunidades de negócios. Em Minas Gerais, empreendedores que apostaram no setor comemoram os resultados alcançados com a adaptação às necessidades dos clientes. Segundo os clientes e os produtores que já estão no mercado, o setor ainda tem espaço para crescer. O assunto foi tema do terceiro episódio da série de reportagens da RECORD Minas sobre o mercado de atacado e varejo.