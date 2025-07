Professores da rede estadual serão novos examinadores do Detran-MG a partir de setembro

A partir de setembro de 2025, professores da rede estadual de Minas poderão atuar como examinadores de trânsito nos testes de direção do Detran-MG. A medida, autorizada por decreto do governador Romeu Zema (Novo), visa ampliar o número de avaliadores e tornar o processo mais humanizado. No entanto, donos de autoescolas criticam a falta de experiência prática dos docentes e temem prejuízos à segurança. Os professores selecionados devem cumprir requisitos rigorosos, incluindo curso de 208 horas. Serão 400 vagas para docentes efetivos das regionais metropolitanas. O governo garante que a formação será qualificada e pedagógica.



