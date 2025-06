Professores rejeitam aumento proposto pela prefeitura e greve continua em BH

Os trabalhadores em educação concursados da rede municipal de Belo Horizonte decidiram manter a greve iniciada em 5 de junho. Eles reivindicam um reajuste salarial de 6,27% e melhorias nas condições de trabalho, como a recomposição do quadro de professores e a redução do número de estudantes por sala de aula. A prefeitura propôs um reajuste de 2,49% e aumento no vale-alimentação, mas a categoria considera a oferta insuficiente. A adesão à greve é de 85%, com poucas escolas funcionando normalmente.



