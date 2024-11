Projeto de Lei da ALMG pretende proibir a cobrança de taxas extras em boletos bancários

Avança na Assembleia Legislativa de Minas Gerias um projeto de lei que pretende proibir a cobrança de taxas extras em boletos bancários. A nova proposta também prevê a retirada do CPF do clientes dos documentos, para evitar fraudes. O texto foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e está pronto para ser votado em segundo turno. Veja a matéria completa no link acima.