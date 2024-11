Projeto que faz alterações no funcionamento do IPSEMG é aprovado na Assembleia de MG

O polêmico projeto que prevê alterações profundas no IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) foi aprovado na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais), na tarde desta quarta-feira (27).



Foram 43 votos a favor e 20 votos contra. O texto prevê o aumento das contribuições cobradas aos trabalhadores, inclusive aposentados e pensionistas, impactando quase 1 milhão de servidores.



