Pronto-socorro João 23 registra 147 atendimentos de vítimas de ataques caninos em 2025 em MG

Desde janeiro, Minas Gerais implementou uma lei que proíbe cães ferozes de circularem sem coleira e focinheira em espaços públicos. No entanto, o pronto-socorro João 23 já atendeu 147 pessoas vítimas desses ataques em 2025. Lupin e sua tutora Ana Luísa foram atacados por um pitbull durante um passeio. Em Betim, na Grande BH, quatro adolescentes foram feridos por um cão que invadiu uma escola. A legislação estabelece multas para quem desrespeita a norma, mas o governo estadual não tem dados sobre autuações. A advogada alerta sobre a necessidade de fiscalização mais rigorosa, enquanto Ana Luísa destaca a importância do bom senso dos tutores para garantir a eficácia da lei.



