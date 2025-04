'Qual interesse em matar quem não me prejudicou?', diz padeiro sobre intoxicações em BH

“Qual o meu interesse em matar quem não me prejudicou?", questionou o padeiro da padaria do bairro Serrano, na região da Pampulha, em BH, alvo de investigação após internação de clientes. O homem de 55 anos prestou depoimento nesta quarta-feira (53). Veja a íntegra da entrevista.



