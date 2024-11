Queijo Minas disputa título de Patrimônio Cultural da Humanidade após três anos na disputa

A produção do Queijo Minas Artesanal pode ser reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. O processo de reconhecimento na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) começou há três anos e agora chega à reta final. A avaliação ocorrerá em Assunção, no Paraguai, no dia 4 de dezembro, às 16h30, horário de Brasília. Veja a reportagem completa no vídeo acima.