Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Receita Federal doa 39 toneladas de produtos apreendidos em Confins (MG)

Produtos avaliados em R$11 milhões são destinados a forças de segurança e instituições sem fins lucrativos

MG Record|Do R7

A Receita Federal do Brasil destinou 39 toneladas de produtos apreendidos no Aeroporto de Confins, na Grande BH, para forças de segurança e instituições sem fins lucrativos. O material é avaliado em aproximadamente R$11 milhões e incluiu smartphones, notebooks, equipamentos médicos, drones e 200 quilos de haxixe. As mercadorias foram confiscadas no terminal de cargas do aeroporto. Entre 2020 e 2024, mais de 4 mil destinações foram realizadas pela Receita, reforçando recursos para essas instituições.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Brasil
  • PlayPlus
  • Receita Federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.