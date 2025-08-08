Receita Federal doa 39 toneladas de produtos apreendidos em Confins (MG)

A Receita Federal do Brasil destinou 39 toneladas de produtos apreendidos no Aeroporto de Confins, na Grande BH, para forças de segurança e instituições sem fins lucrativos. O material é avaliado em aproximadamente R$11 milhões e incluiu smartphones, notebooks, equipamentos médicos, drones e 200 quilos de haxixe. As mercadorias foram confiscadas no terminal de cargas do aeroporto. Entre 2020 e 2024, mais de 4 mil destinações foram realizadas pela Receita, reforçando recursos para essas instituições.



