Redução de velocidade na Via Expressa de BH pode aumentar congestionamentos na região

A velocidade máxima nas pistas centrais da Via Expressa será reduzida de 80 para 60 quilômetros por hora a partir da próxima terça-feira (17). A mudança tem como objetivo evitar acidentes, com a instalação de novas placas e reprogramação dos radares. Estudos indicam que a redução pode diminuir o risco de morte em atropelamentos. No entanto, especialistas expressam preocupação com possíveis aumentos no congestionamento. A prefeitura não se manifestou sobre a possibilidade de aumento no fluxo do trânsito na região.



