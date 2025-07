Restaurante fecha as portas sem aviso prévio e deixa funcionários sem salário em BH

Nove funcionários de uma churrascaria no bairro Santa Inês, na região Leste de Belo Horizonte, denunciam que o restaurante fechou sem qualquer aviso prévio e deixou os trabalhadores sem pagamento de salários ou acertos trabalhistas. O local teria encerrado as atividades no dia 15 de julho, durante a madrugada, quando todo o material da casa foi retirado. Os funcionários estavam em regime de folga e não receberam nenhuma comunicação oficial da empresa. Nenhum dos funcionários estava com a carteira assinada.



