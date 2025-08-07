Rua às margens da MG-010 é fechada e motoristas fazem manobra arriscada na Grande BH
Estrutura, instalada há sete meses, não tem sinalização e a população questiona qual prefeitura é responsável
Moradores denunciam que a entrada de uma rua às margens da MG-10, entre Vespasiano e Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi bloqueada por uma estrutura metálica, tornando o local um ponto de descarte ilegal de entulho e lixo. Motoristas, para contornar a obstrução, têm retornado irregularmente no local. A estrutura, instalada há sete meses, não tem sinalização e a população questiona qual prefeitura é responsável. O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais), não se pronunciou sobre a responsabilidade.
