rua desmorona e moradores constroem escadaria improvisada em belo horizonte

A rua Grande Celita, no bairro Vitória da Conquista, região do Barreiro, em Belo Horizonte, está desmoronando. Os moradores precisaram construir uma escadaria improvisada para conseguir passar e temem que a situação piore com as chuvas. A regional Barreiro já registrou 177 milímetros de chuva este mês, o que representa 75% do esperado para o período. Veja a reportagem completa no vídeo acima.