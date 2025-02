Rua escorregadia e sem pavimentação vira armadilha para motoristas na zona norte de BH

Uma rua do Bairro Jardim Guanabara, na região norte de Belo Horizonte, tem se tornado uma armadilha para motoristas devido a problemas na pavimentação. Parte da via é revestida por paralelipípedos, que constantemente se soltam, e, por baixo, o terreno é composto por pura areia. Isso faz com que os veículos derrapem facilmente ao transitar pelo local. De acordo com moradores da região, os problemas começaram logo após a pavimentação da rua, realizada há cinco anos, e continuam até hoje. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que os reparos na rua serão feitos a partir da segunda quinzena de março. Veja a reportagem completa no vídeo acima.