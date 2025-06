Sabará (MG) recebe festival de ora-pro-nóbis com entrada gratuita

O festival de ora-pro-nóbis teve início nesta sexta-feira (06) em Sabará, na Grande BH, e ocorrerá durante três dias com entrada gratuita. O evento destaca pratos feitos com a planta, conhecida por sua versatilidade e nutrientes, e conta com cinco restaurantes participantes. Este ano, o festival homenageia Dona Maria, que iniciou a tradição do evento em 1997, com o tema do resgate da memória afetiva. O festival movimenta a economia local e promove a culinária mineira entre os visitantes, estimulando novas criações culinárias e atraindo mais pessoas para a região.



