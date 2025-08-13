Segunda fase da operação Integrare prende quase 40 criminosos em BH e região metropolitana

As polícias Militar e Civil divulgaram nesta quarta-feira (13) o resultado da segunda fase da operação Integrare, que atuou em Belo Horizonte, região metropolitana e cidades do interior de Minas Gerais. Ao todo, quase 40 pessoas foram presas. Das detenções, 19 ocorreram por cumprimento de mandados judiciais e 18 em flagrante, principalmente por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Durante as ações, os policiais apreenderam 13 quilos de entorpecentes. Segundo a polícia, os 19 criminosos presos por mandado tinham sentenças condenatórias que somam 222 anos de prisão, evidenciando a alta periculosidade dos envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!