Seis imóveis foram interditados por risco de desabamento em BH

O Corpo de Bombeiros está neste momento na Rua Casena esquina com a rua Dalva, no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, para vistoriar pelo menos sete moradias com risco de desabamento. Os problemas nos imóveis vem se arrastando desde dezembro, após uma problema de vazamento nas tubulações de ruas da Copasa. Segundo moradores, os imóveis estão com trincas enormes e as estruturas estão estalando, indício dos riscos do desmoronamento. A Defesa Civil também é aguardada no local e o quarteirão está isolado para as avaliações técnicas.