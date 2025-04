Semáforo em frente à escola gera polêmica e lentidão na Avenida Vilarinho, em BH

Um semáforo instalado na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, tem causado dor de cabeça para moradores da região. Localizado em frente à Escola Municipal Professor Pedro Guerra, o equipamento estaria travando o trânsito e sendo frequentemente ignorado por motoristas, o que coloca pedestres em risco. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o semáforo foi instalado a pedido da comunidade escolar, com o objetivo de garantir a travessia segura dos estudantes. Um estudo técnico recente apontou a necessidade de melhorias, e, segundo a PBH, o equipamento passará por ajustes para melhorar a fluidez do tráfego e a segurança dos pedestres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!