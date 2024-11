Semana Internacional do Café chega em BH e movimenta mercado em Minas Gerais

Belo Horizonte se transforma na capital mundial do café nos próximos dias. A cidade recebe um dos maiores eventos internacionais da bebida, que promete reunir cerca de 20 mil pessoas de 40 países. Minas Gerais produz 51% do café consumido no Brasil. A feira, realizada no Expominas, entre os dias 20 e 22 de novembro, contará com palestras, competições, pesquisas e, claro, muitas degustações. Veja a matéria no vídeo acima.