Serviços gratuitos são oferecidos no Parque Municipal de Belo Horizonte

A população pode acessar gratuitamente uma ampla variedade de serviços no Parque Municipal de Belo Horizonte. Até esta quarta-feira (09), mais de 20 instituições participam da ação, oferecendo desde emissão de carteira de identidade até vacinação e consultoria do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). A iniciativa também atende demandas diversas, como a emissão de certidões de nascimento e doação de sangue.



