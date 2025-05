Servidores de MG enfrentam desafios com atendimento do IPSEMG após aumento de contribuição

Usuários do IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) relatam dificuldades no atendimento médico, apesar do aumento nas contribuições. Ana, de 82 anos, sofre com problemas na coluna e espera uma cirurgia há um ano e meio, mas enfrentou perda de validade nos exames enquanto aguardava. Com a nova lei sancionada em janeiro, a contribuição do seu marido, servidor aposentado, passou de R$ 287 para quase R$ 900, mas os serviços ainda não melhoraram. O IPSEMG garantiu aumento nos procedimentos e credenciamento de novos prestadores para ampliar o atendimento aos beneficiários após as denúncias.



