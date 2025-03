Servidores de UPA e hospitais protestam por salários atrasados em Ibirité (MG)

Servidores da Unidade de Pronto Atendimento, do Hospital e da Maternidade Municipal de Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte, realizaram um protesto nesta quarta-feira (20) exigindo o pagamento dos salários de março e o fim dos atrasos recorrentes, que têm afetado os profissionais desde o início do ano. A crise financeira começou após a Prefeitura encerrar o contrato com a empresa que administrava o complexo hospitalar. De acordo com a prefeitura, o pagamento dos salários só poderá ser efetuado após a homologação de um acordo pelo Ministério Público do Trabalho, que envolve a antiga empresa gestora do hospital, os sindicatos e o município.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.