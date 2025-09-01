Síndica do edifício JK será julgada por falta de manutenção em prédio tombado em BH
Audiência de instrução contra a mulher, que é responsável pela gestão do imóvel há 40 anos, está marcada para o dia 07 de outubro
O Ministério Público moveu uma ação contra a síndica e o vice-síndico do edifício JK, na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, por suposta negligência na manutenção do prédio tombado como patrimônio cultural da cidade.
O processo, iniciado em 2023, pede o afastamento dos gestores e a reparação dos danos estruturais. Em abril deste ano, uma decisão judicial negou o afastamento imediato da síndica, que administra o condomínio há mais de 40 anos.
O edifício, projetado na década de 1950 e inaugurado em 1970, abriga mais de 5 mil moradores e já foi alvo de diversas polêmicas. A síndica afirma que o condomínio não tem condições financeiras para arcar sozinho com as reformas e cobra apoio do poder público.
