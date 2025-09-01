Síndica do edifício JK será julgada por falta de manutenção em prédio tombado em BH

O Ministério Público moveu uma ação contra a síndica e o vice-síndico do edifício JK, na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, por suposta negligência na manutenção do prédio tombado como patrimônio cultural da cidade.



O processo, iniciado em 2023, pede o afastamento dos gestores e a reparação dos danos estruturais. Em abril deste ano, uma decisão judicial negou o afastamento imediato da síndica, que administra o condomínio há mais de 40 anos.



O edifício, projetado na década de 1950 e inaugurado em 1970, abriga mais de 5 mil moradores e já foi alvo de diversas polêmicas. A síndica afirma que o condomínio não tem condições financeiras para arcar sozinho com as reformas e cobra apoio do poder público.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!