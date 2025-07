Sistema de irrigação em prédio vira alvo de polêmica no bairro Santa Efigênia, em BH

Um sistema de irrigação instalado na parte superior de um prédio no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, tem gerado polêmica. Os jatos de água, que supostamente serviriam para molhar um jardim, estariam sendo usados para afastar pessoas em situação de rua que dormem sob as marquises. Comerciantes da região confirmam a intenção. Moradores se dividem: alguns apontam a prática como violenta e desumana; outros defendem o recurso como medida de segurança.



