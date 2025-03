Situação precária em escolas municipais preocupa pais e alunos de Ibirité (MG)

Alunos da Escola Municipal Morada da Serra, em Ibirité, na Grande BH, estão convivendo com uma série de problemas estruturais. Entre as principais preocupações estão um portão que pode cair a qualquer momento, goteiras em dias de chuva e salas de aula sem professores. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ibirité até o momento não se manifestou sobre as reclamações feitas pela comunidade escolar. Veja a reportagem completa no vídeo acima.