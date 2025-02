Sobe para dez o número de vítimas do médico suspeito de estupro em Itabira (MG)

O caso do médico mastologista Danilo Costa, de 46 anos, suspeito de estuprar pacientes e funcionárias de um hospital em Itabira, na região central de Minas Gerais, continua a ganhar novos desdobramentos. Já são dez as vítimas que procuraram a polícia para denunciar o profissional, que foi preso na última terça-feira. Na sexta-feira (7), a décima vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Itabira(MG), para registrar a denúncia.



O delegado responsável pelas investigações afirmou que faltam apenas alguns detalhes para a conclusão do inquérito, que apura crimes contra a dignidade sexual. Ele informou que o caso deve ser finalizado na próxima semana. Veja a reportagem completa no vídeo acima.