Suspeito de roubo de carro em BH é preso após ação de cães da PM

Um homem suspeito de roubar o carro de um idoso em Belo Horizonte foi preso com o auxílio de cães da Polícia Militar. Os animais localizaram e imobilizaram o suspeito no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul da capital. A ação rápida da polícia resultou na captura do homem, reforçando a eficácia das equipes caninas em operações de busca e captura.