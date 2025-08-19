Técnicos de telecomunicação são alvos de furtos em Belo Horizonte

Técnicos de telecomunicação em Belo Horizonte estão enfrentando furtos enquanto realizam atendimentos nas residências dos clientes. Imagens de segurança mostram um criminoso arrombando carros e levando equipamentos valiosos, que podem chegar a custar R$28 mil. Desde fevereiro, os funcionários relatam furtos frequentes e criaram um grupo online para compartilhar informações, acreditando que o mesmo indivíduo seja responsável pelas ações. Os equipamentos visados são especializados na manutenção de fibra ótica e não possuem seguro. A polícia investiga os casos, mas até agora nenhum suspeito foi identificado.



