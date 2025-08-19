Logo R7.com
Técnicos de telecomunicação são alvos de furtos em Belo Horizonte

Criminosos arrombam veículos enquanto profissionais realizam atendimentos a clientes pela cidade

MG Record|Do R7

Técnicos de telecomunicação em Belo Horizonte estão enfrentando furtos enquanto realizam atendimentos nas residências dos clientes. Imagens de segurança mostram um criminoso arrombando carros e levando equipamentos valiosos, que podem chegar a custar R$28 mil. Desde fevereiro, os funcionários relatam furtos frequentes e criaram um grupo online para compartilhar informações, acreditando que o mesmo indivíduo seja responsável pelas ações. Os equipamentos visados são especializados na manutenção de fibra ótica e não possuem seguro. A polícia investiga os casos, mas até agora nenhum suspeito foi identificado.

