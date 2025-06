Tecnologia de drones ajudam Polícia Civil a flagrar crimes e prender suspeitos em MG

O uso de drones tem se tornado uma ferramenta estratégica da Polícia Civil de Minas Gerais. Atualmente, o estado conta com 170 aeronaves remotamente pilotadas em operação, utilizadas em investigações, flagrantes e apoio a perícias. Em uma das ações recentes, um drone flagrou um suspeito pulando o muro de uma casa e ajudou os policiais a cercá-lo. Em outro caso, a câmera aérea registrou um homem dispensando drogas pela janela, o que reforçou a prova do crime. Os drones são equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, permitindo também a atuação em crimes ambientais. Mais de 500 policiais já estão capacitados para operar os equipamentos.



