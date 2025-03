Temporal arranca placas de shopping e deixa estacionamento exposto em BH

O temporal que atingiu Belo Horizonte durante o fim da tarde desta terça-feira (18), arrancou as placas da fachada de um shopping na região do Barreiro. Com a destruição, o estacionamento do local ficou exposto e imagens de telespectadores registram carros na beira do prédio. A Defesa Civil municipal foi empenhada ao local para averiguar os riscos da situação.



A chuva não causou estragos apenas no Barreiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, 38 árvores caíram em Belo Horizonte durante a tempestade.



Nesta segunda-feira, (18), a regional do Barreiro também sofreu com o volume de água. Na ocasião, choveu um quarto de todo volume esperado para o mês de março em apenas 2 horas.