Torcedor argentino morre nos arredores do Mineirão, em BH, após passar mal

Um torcedor argentino, de 55 anos, morreu nos arredores do estádio Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (23).



Marcelo Radigoz, conhecido como Polaco, estava na capital mineira para acompanhar a partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, entre o https://esportes.r7.com/lance/cruzeiro-enfrenta-lanus-e-deposita-a-temporada-em-duelo-inedito-23102024/ da Argentina.



De acordo com a Prefeitura de BH, a Polícia Militar chegou a levar o torcedor para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Pampulha. “O SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] também foi acionado para atender a ocorrência e prestou assistência já na unidade de saúde. Apesar dos esforços das equipes, foi constatado o óbito”, informou a administração municipal.



O Lanús lamentou a morte de Polaco. “Condolências à sua família e entes queridos neste momento de dor”, diz comunicado do time argentino.