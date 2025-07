Trabalhadores da educação de BH encerram greve após um mês de paralisação

Chegou ao fim nesta sexta-feira (04) a greve dos trabalhadores da educação municipal de Belo Horizonte. A paralisação, iniciada no dia 6 de junho, foi encerrada após assembleia da categoria realizada no início da tarde. Mais cedo, representantes do Sind-REDE/BH (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte) participaram de mais uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com a presença de membros da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e da gestão municipal. Na audiência, a prefeitura manteve a proposta de reajuste salarial de 2,49% em 2024, com um acréscimo de 2,4% a ser pago em fevereiro de 2026, com retroativo a janeiro de 2026, como forma de compensação das perdas inflacionárias. O acordo inclui também aumento do vale-alimentação para R$ 60 para jornadas de 8 horas e um auxílio alimentação de R$ 18,75 para um turno. Além disso, haverá nomeação de 376 concursados e reestruturação da carreira na educação infantil. Com o encerramento da greve, o retorno às aulas na Rede Municipal de Ensino está previsto para a próxima segunda-feira (07).



